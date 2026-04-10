Лежат мертвым грузом: почему монеты нельзя быстро вывести из экономики

Рекордное число монет собрали россияне. По последним данным, в кошельках и копилках хранятся более 130 миллиардов рублей. Во многих случаях тонны монет лежат мертвым грузом и никак не задействованы в экономике. Центробанк взял курс на замену металлических денег бумажными. В том числе, ради борьбы с инфляцией. Почему от монет не получится так быстро избавиться — узнала корреспондент «Известий» Екатерина Хамова.

Эти деньги никто не считает. Копейки и рубли оседают в копилках, карманах и ящиках. При этом на их производство государство, по оценкам экспертов, тратит несколько сотен миллионов рублей ежегодно.

«Удельная стоимость производства монет приближается к пяти-шести-семи рублям на одну монету. То есть десять рублей номинал окупает производство, а все, что меньше десяти рублей, к сожалению, не окупает», — объяснил финансовый аналитик Андрей Бархота.

А ведь металл — это только часть затрат. В себестоимость войдет производство, доставка, охрана. В итоге переплавить уже имеющиеся монеты оказывается дешевле, чем произвести новые. Именно поэтому ЦБ и призвал россиян обменять звон монет на шелест купюр.

«Сейчас привлекают клиентов специально, чтобы вытрясти свои копилки. Сегодня уже четыре человека было», — рассказала сотрудница банка.

На руках у россиян сейчас более 19 триллионов рублей наличными. Из них 130 миллиардов — это монеты. В количественном соотношении монет почти 90%. Хотя казалось бы, кому сейчас нужны эти монеты?

Одно из немногих мест, где до сих пор востребованы монеты, — это тележки в супермаркетах. На кассе того же супермаркета монеты не просто приняли, им были даже очень рады — сдача всегда нужна.

По-прежнему востребованы монеты на вокзалах. Особенно актуальны наличные деньги стали в условиях отключения интернета.

Уходят в историю, но все еще работают и бизнесы, зависимые от монетных поступлений. Практически полностью от монет зависят такие автоматы для чистой питьевой воды и детские игровые автоматы. Большинство монет все же выходят из экономики. Часто просто оседают в копилках. А сколько таких копилок по всей стране?

«Мама приносит сдачу из магазина, я на эту сдачу коплю деньги. Иногда бывает трудно. Я хочу купить что-то себе, но понимаю, что мечта важнее», — рассказал школьник Вячеслав Рябоконь.

«Наличные — это ощутимое, осязаемое. Соответственно, ребенок, получая наличные, с учетом того, что он ребенок, конечно же, хочет побежать купить мороженое, потратить на какую-то игрушку. Но все-таки, имея какую-то мечту, он копит денежку и видит количество тех денег, которые он накопил», — добавила мама Вячеслава Рябоконь Наталья Есипова.

И если для мальчика Славы это шаг к мечте, для экономики — это деньги, которые выпали из оборота.

«Вот так выглядят 1600 рублей в монетном эквиваленте. Этот мешок весит примерно четыре килограмма», — указала корреспондент.

Таскать такой мешок с собой тяжело, а потратить его мало на что можно.

«Монеты в большом количестве, как раньше, не нужны. Зачастую они просто их изымают из оборота и вводят бумажные деньги большего номинала», — отметил экономист Алексей Родин.

И все же есть решения, где без монет не обойтись — орел или решка? Но для этого достаточно держать в кошельке или кармане какую-нибудь одну — на удачу.

