Американец спалил склад с туалетной бумагой из-за недовольства зарплатой

Ущерб оценили более чем в 200 миллионов долларов — огонь охватил более ста тысяч квадратных метров.

Житель Калифорнии нашел, пожалуй, самый масштабный и зрелищный способ уволиться. Он в прямом смысле сжег место работы. А поскольку это был склад с туалетной бумагой площадью более 100 тысяч квадратных метров, заявление об уходе увидели все, кто был в радиусе десятков километров.

Не исключено, что поджигатель думал начать карьеру блогера — свои действия он снимал на видео.

«Если вы не собираетесь платить нам достаточно, чтобы выживать, то могли бы хотя бы платить достаточно, чтобы не заниматься вот такими вещами. Все, что вам надо было сделать, — это просто платить нам достаточно, чтобы выжить», — говорит он на записи.

Какие бы ни были планы у поджигателя, теперь их придется отложить — возможно, навсегда. Здание сгорело дотла, ущерб оценили более чем в 200 миллионов долларов. За это горе-пиротехнику грозит от пяти лет до пожизненного.

