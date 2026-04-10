Гарантии для пациентов: как оформить больничный задним числом

Юрист Посадкова: больничный задним числом оформляют по решению комиссии

Оформление больничного задним числом допускается только при наличии решения врачебной комиссии. Об этом ТАСС сообщила медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.

По словам специалиста, такая практика не относится к стандартным процедурам и применяется лишь при наличии объективных медицинских причин. Для оформления документа задним числом требуется не только заключение лечащего врача, но и коллегиальное решение комиссии, подтверждающее обоснованность выдачи.

Действующие нормы не позволяют врачу единолично оформлять или продлевать больничный на уже прошедшие дни. Это правило направлено на исключение злоупотреблений и обеспечение достоверности сведений о временной нетрудоспособности пациента.

Как пояснила Посадкова, решение о выдаче такого больничного принимается в исключительных ситуациях. К ним относятся случаи, когда пациент обратился за медицинской помощью с задержкой, либо когда врач оказывал помощь на дому, однако состояние здоровья гражданина требовало подтверждения нетрудоспособности с более раннего срока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.