Гарантии для пациентов: как оформить больничный задним числом

|
Дарья Корзина
Выдача документа требует коллегиального решения и медицинских оснований.

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Посадкова: больничный задним числом оформляют по решению комиссии

Оформление больничного задним числом допускается только при наличии решения врачебной комиссии. Об этом ТАСС сообщила медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.

По словам специалиста, такая практика не относится к стандартным процедурам и применяется лишь при наличии объективных медицинских причин. Для оформления документа задним числом требуется не только заключение лечащего врача, но и коллегиальное решение комиссии, подтверждающее обоснованность выдачи.

Действующие нормы не позволяют врачу единолично оформлять или продлевать больничный на уже прошедшие дни. Это правило направлено на исключение злоупотреблений и обеспечение достоверности сведений о временной нетрудоспособности пациента.

Как пояснила Посадкова, решение о выдаче такого больничного принимается в исключительных ситуациях. К ним относятся случаи, когда пациент обратился за медицинской помощью с задержкой, либо когда врач оказывал помощь на дому, однако состояние здоровья гражданина требовало подтверждения нетрудоспособности с более раннего срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам разъяснили порядок увольнения в период временной нетрудоспособности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
