Спасали от конца света и динозавров: родители-сектанты не давали дочери учиться и лечиться

Сергей Добровинский
Девочку заставляли участвовать в демонстрациях против Русской православной церкви.

За что суд забрал дочь у родителей-сектантов

Суд забрал дочь из семьи, вступившей в секту «Царская империя»

Суд забрал десятилетнюю дочь из семьи, вступившей в секту «Царская империя». Родители девочки присоединились к организации, чтобы «спастись от конца света». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На отчима и мать возбудили исполнительные производства, ребенка планируют передать органам опеки и попечительства. Иск в Кичменгско-Городецкий районный суд подала 33-летняя сестра ребенка. Она хочет, чтобы мужчину и женщину ограничили в родительских правах.

В иске указано, что опекуны девочки назвались «инокиней Флавией» и «отцом Григорием». Вместе с малышкой они уехали жить в общину в Ульяновской области. Несовершеннолетняя не училась, не наблюдалась у детских врачей, не общалась с другими детьми и нормально не спала. Родители заставляли ее поститься и не давали отдыхать — кроме того, ее вовлекали в демонстрации против Русской православной церкви.

Истица пыталась спасти сестру, приезжала в секту в сопровождении СМИ. Мать девочки вышла им навстречу и заявила, что спасает себя и дочь «от скорого конца света и динозавров».

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что в Подмосковье правоохранители выявили и остановили работу секты, в которой детей заставляли молиться Кришне.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
«Красная зона» и 15 тысяч силовиков: как Исламабад готовится к переговорам США и Ирана
13:38
Опасный недосып: как нехватка сна разрушает психику и здоровье
13:21
Ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области
13:14
Во Владикавказе при взрыве на складе пиротехники пострадали восемь человек
13:05
Сотрудника администрации Мариуполя задержали по делу о госизмене
13:00
Съел банан — уснул крепче: фрукт, который реально улучшает сон

Сейчас читают

В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой
ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
«Животному разрешили»: Трамп назвал жестокое убийство женщины виной администрации Байдена
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео