Кардиолог перечислил вечерние привычки, разрушающие здоровье сердца

Кардиолог Монако: ополаскиватель для рта разрушает здоровье сердца

В Великобритании врач Франческо Ло Монако назвал шесть повседневных действий, которые он никогда не совершает после 18:00 ради сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Mirror.

По словам основателя Национальной клиники сердца в Лондоне, привычки, которые кажутся безобидными, могут серьезно перегружать организм в то время, когда он должен отдыхать.

Специалист подчеркнул, что забота о сосудах требует не только физической активности, но и правильного завершения дня.

Доктор Ло Монако перечислил конкретные запреты, среди которых использование агрессивных ополаскивателей для рта и поздние тренировки.

«Бактерии в вашей ротовой полости помогают преобразовывать соединения из пищи в оксид азота, который сохраняет ваши кровеносные сосуды гибкими. Однако некоторые мощные ополаскиватели могут уничтожить эти бактерии, что способно повысить кровяное давление», — отметил врач.

Также кардиолог советует отказаться от использования гаджетов из-за синего света, подавляющего выработку мелатонина. По его мнению, дефицит этого гормона усиливает окислительный стресс в артериях.

Кроме того, эксперт рекомендует избегать интенсивных статических упражнений, таких как планка, и не употреблять успокаивающие добавки вроде зеленого чая поздно вечером, так как они могут нарушить сердечный ритм.

Важным правилом является отказ от еды за три часа до сна. Это помогает снизить симпатическую активность и эндотелиальный стресс, обеспечивая сердцу полноценное ночное восстановление.

По данным Британского фонда сердца, миллионы людей живут с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому соблюдение таких простых правил становится жизненно необходимой мерой для каждого человека.

