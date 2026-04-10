Опасная находка в лесу: 11-летний школьник случайно выстрелил себе в голову

Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Он нашел оружие во время прогулки.

Ребенок нашел пистолет и ранил себя где это случилось почему

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Mirror: в Британии 11-летний мальчик случайно выстрелил себе в голову

В Великобритании 11-летний мальчик получил ранение головы после того, как во время прогулки нашел в лесу боевое оружие. Об этом сообщает Mirror.

Пострадавший и его приятель обнаружили в зарослях пистолет. Дети ошибочно приняли смертоносную находку за игрушечную пневматику, стреляющую пластиковыми шариками, и принесли устройство домой.

В ходе игры мальчик нажал на курок, в результате чего произошел непроизвольный выстрел. Пуля задела голову стрелявшего, однако он чудом избежал тяжелых травм, отделавшись лишь поверхностной царапиной.

Полиция немедленно оцепила территорию природного заповедника Вествуд и прилегающие лесные массивы для проведения поисковых мероприятий.

«Как только во вторник нам поступило сообщение об этом происшествии, наши группы оперативно прибыли на место и с тех пор проводят тщательные проверки и обыски в данном районе», — подчеркнул заместитель окружного комиссара.

По словам высокопоставленного офицера, семьи детей поступили правильно, сразу обратившись в правоохранительные органы, что позволило быстро начать расследование и обезопасить окружающих от возможного наличия других опасных предметов.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следственные группы, которые проводят поквартирный обход жителей района.

Криминалисты пытаются выяснить, как боевой пистолет оказался в общественном месте. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и обращаться к патрульным офицерам с любыми вопросами или сведениями, которые могут помочь следствию. Оцепление в лесной зоне будет сохраняться до завершения всех необходимых процедур.

