Ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области при наезде мопеда на украинскую мину погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

«В селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения», — сказано в публикации.

Помимо этого, ВСУ атаковали село Новая Маячка. В результате удара вражеского беспилотника пострадали двое мужчин 1974 и 1979 года рождения — их доставили в местную больницу. У них выявлены минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

