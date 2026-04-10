Ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области

Евгения Алешина
Трагедия случилась в селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

В Херсонской области при наезде мопеда на украинскую мину погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

«В селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения», — сказано в публикации.

Помимо этого, ВСУ атаковали село Новая Маячка. В результате удара вражеского беспилотника пострадали двое мужчин 1974 и 1979 года рождения — их доставили в местную больницу. У них выявлены минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предупредили о возможных провокациях ВСУ на Параде Победы в Москве. С самого начала СВО проводить парад Победы стало довольно опасно, поэтому требуются беспрецедентные меры безопасности, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат выразил надежду, что в этом году все будет спокойно.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
«Красная зона» и 15 тысяч силовиков: как Исламабад готовится к переговорам США и Ирана
13:38
Опасный недосып: как нехватка сна разрушает психику и здоровье
13:21
Ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области
13:14
Во Владикавказе при взрыве на складе пиротехники пострадали восемь человек
13:05
Сотрудника администрации Мариуполя задержали по делу о госизмене
13:00
Съел банан — уснул крепче: фрукт, который реально улучшает сон

Сейчас читают

В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой
ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
«Животному разрешили»: Трамп назвал жестокое убийство женщины виной администрации Байдена
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео