Хантер Байден покинул США с долгом в 17 миллионов долларов

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден выехал за пределы Соединенных Штатов, имея задолженность около 17 миллионов долларов. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

«Хантер Байден незаметно поднял ставки и покинул страну на фоне заявлений о том, что у него долг в 17 миллионов долларов», — сказано в материале.

Адвокат Барри Коберн заявил, что в настоящее время Хантер Байден находится за границей и не располагает возможностью погасить текущие судебные издержки. При этом юрист отказался раскрывать дополнительные детали дела и не уточнил, в какой стране проживает сын бывшего президента США.

