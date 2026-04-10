Хантер Байден покинул США с долгом в 17 миллионов долларов

Дарья Корзина
Судебные документы указывают на многомиллионные финансовые обязательства.

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден выехал за пределы Соединенных Штатов, имея задолженность около 17 миллионов долларов. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

«Хантер Байден незаметно поднял ставки и покинул страну на фоне заявлений о том, что у него долг в 17 миллионов долларов», — сказано в материале.

Адвокат Барри Коберн заявил, что в настоящее время Хантер Байден находится за границей и не располагает возможностью погасить текущие судебные издержки. При этом юрист отказался раскрывать дополнительные детали дела и не уточнил, в какой стране проживает сын бывшего президента США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина была внесена в базу должников Федеральной налоговой службы. Певица оказалась в списке из-за задолженности по налогу в размере 21 тысячи рублей. Уточняется, что начисление относилось к категории «патентные и иные пошлины».

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:37
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе
15:30
Московские пекари изготовят около пяти миллионов куличей к Пасхе
15:15
Юных москвичей научат финансовой грамотности в библиотеках
15:10
«Все отлично»: сестра погибшего на Камчатке туриста о последнем сообщении от брата
15:00
Омоложение изнутри: чем морковь полезна для кожи и организма
14:55
Песков: Россия добивается устойчивого мира, а не временного перемирия

Сейчас читают

В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой
ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
Съел банан — уснул крепче: фрукт, который реально улучшает сон
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео