Поругались и разошлись: почему туристы на Камчатке были без связи со спасателями

О шокирующей истории с Камчатки, в деталях которой сейчас разбираются следователи. Обычный туристический поход к вулканам обернулся там трагедией с двумя погибшими. И, судя по всему, причина не в неопытности группы. Экстремалы разругались между собой и в какой-то момент остались без самого главного — связи со спасателями. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев попытался восстановить хронологию событий.

В инвалидных креслах, укутанные в термоодеяла. Все внимание врачей краевой больницы приковано к пациентам, которым еще пару часов назад угрожала опасность.

«На момент осмотра угрозы жизни ни у одного не обнаружено. В настоящее время больные проходят обследование для определения профиля госпитализации», — рассказал старший врач смены Камчатской краевой больницы Рустам Сабиров.

Туристов из Санкт-Петербурга, которые приехали на Камчатку, чтобы увидеть Авачинский вулкан, искали семь долгих часов. Пятерых с признаками сильного обморожения подобрали спасатели. Покидая вертолет МЧС, они едва стояли на ногах и до машин скорой помощи шли в сопровождении медработников.

«Что касается района поиска, район довольно тяжелый, довольно большой, имеющий горную местность. Но здесь стоит понимать, что люди, совершающие лыжные весенние походы, они имеют определенный походный опыт», — объяснил инструктор-проводник, генеральный директор туристической компании Артем Бондарчук.

28 марта девять туристов вышли из поселка Пиначево. 3 апреля в районе Таловского кордона между участниками экспедиции произошел конфликт. Коллектив разделился. Два человека, в том числе руководитель Елизавета Ещеркина, со спутниковым телефоном и палаткой, направились по сокращенному маршруту. Вторая группа из семи человек продолжила поход. Последний раз их видели в районе водопада на реке Шумная.

«Зарегистрированная в МЧС тургруппа из девяти человек планировала путешествие по маршруту с 22 остановками с 27 марта по 10 апреля текущего года. Позже туристы разделились, семь человек продолжили путь без палатки и средств связи», — сказала старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

Руководитель Елизавета Ещеркина вместе со своим парнем по непонятной причине отделились от остальных. В телефонном разговоре тот самый Егор Райтаровский дал лишь такой короткий комментарий.

«Все прекрасно было, спасибо», — отметил Егор Райтаровский.

Во второй группе, которую нашли поисковики, двое туристов погибли. Федору Русову было 22 года. Сергею Василевскому — 24.

«Группа туристов, она была зарегистрирована в системе МЧС. У них произошел небольшой конфликт, группа разделилась. Восьмого числа была очень сильная пурга, очень сильный ветер в том районе», — сказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков.

В составе группы были опытные туристы, друзья, которые были участниками туристического клуба. Что стало причиной конфликта — будет разбираться следствие.

«Это напрямую попадает под санкции статьи Уголовного кодекса об оставлении в опасности. Здесь полная вина непосредственно руководителя и организаторов данного турпохода», — заявил юрист Андрей Примак.

Камчатка — один из самых непредсказуемых регионов в плане погодных изменений. Кругом снег, сложно ориентироваться, возможен сход лавин. Много спусков и подъемов. И разделиться вместо того, чтобы держаться вместе, было сродни смертельному приговору.

«По факту исчезновения группы туристов, двое из которых обнаружены мертвыми, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — подчеркнула старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Кристина Иванова.

Следователям предстоит дать оценку действиям руководителя группы Елизаветы Ещеркиной. Почему после конфликта с туристами она оставила себе спутниковый телефон и палатку, в то время как семь человек продолжили маршрут без устойчивой связи и элементарного места укрытия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.