Во Владикавказе при взрыве на складе пиротехники пострадали восемь человек

Во Владикавказе восемь человек пострадали в результате происшествия на складе пиротехники. Об этом 10 апреля сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, в складских помещениях произошел взрыв, после которого началось возгорание. Огонь перекинулся на расположенный рядом магазин стройтоваров.

На опубликованных кадрах виден густой столб дыма, который поднялся над местом происшествия. Его наблюдают даже жители отдаленных домов.

В пресс-службе МЧС по Северной Осетии уточнили, что хлопок на улице Партизанская, предположительно, произошел именно в складской зоне. К месту выехали сотрудники ведомства, инциденту присвоен повышенный ранг сложности.

