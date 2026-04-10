Умер крестный отец хип-хопа Африка Бамбаатаа

Дарья Корзина 29 0

Пионер электронной сцены оказал влияние на развитие музыкальной индустрии.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Atlas/MediaPunch

Американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа (настоящее имя — Лэнс Тейлор) скончался в возрасте 68 лет в Филадельфии от осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на адвоката артиста.

Музыкант был одной из ключевых фигур в формировании хип-хопа и электро. Наибольшую известность ему принес трек Planet Rock, выпущенный в 1982 году. За свою карьеру Бамбаатаа сотрудничал с различными исполнителями и принимал участие в значимых проектах, включая альбом Sun City, записанный в составе коллектива Artists United Against Apartheid.

Последний студийный релиз артиста вышел в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера Виктора Яковлева, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей». В его творческом активе насчитывается более 20 ролей, в том числе в проектах «Адвокат» и других. В течение последнего года артист боролся с тяжелым заболеванием. Заслуженному артисту России было 74 года.

