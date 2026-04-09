Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Яковлев

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, где он был ведущим актером.

«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев. Последний год он боролся с тяжелой болезнью, и мы очень надеялись, что победит недуг и вернется на сцену, но, увы», — отметили в пресс-службе учреждения культуры.

Виктор Яковлев — выпускник ГИТИСа. В труппу Псковского театра драмы он пришел в 1979 году и прослужил в ней порядка 50 лет. Коллеги вспоминают его как мастера, который всегда работал с огромной самоотдачей, заставляя зал сопереживать и верить каждому слову.

Помимо театральных достижений, Виктор Яковлев был известен и кинозрителям. В его фильмографии более 20 ролей в таких проектах, как «Улица разбитых фонарей», «Адвокат» и многие другие.

О времени и месте прощания с артистом администрация театра пообещала сообщить позже.

