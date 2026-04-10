Ушла из жизни наставница Гагариной Наталья Андрианова

Почетный профессор Гнесинки воспитала целую плеяду знаменитых артистов.

Фото: gnesin-academy.ru

В возрасте 86 лет умерла профессор ГМПИ имени Гнесиных Наталья Андрианова

Почетный профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова скончалась в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщил ректор учебного заведения Александр Рыжинский. Александр назвал произошедшее скорбной новостью для всего музыкального сообщества.

Наталья Андрианова внесла неоценимый вклад в развитие отечественной эстрады, подготовив десятки успешных исполнителей. Среди ее воспитанников значатся такие известные певицы, как Полина Гагарина, Анжелика Варум, Жасмин и Линда. Также свои навыки под руководством прославленного педагога оттачивал популярный артист Стас Пьеха.

Профессиональный путь Андриановой был неразрывно связан с ГМПИ имени Гнесиных, где она долгое время возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады. Преподавательская деятельность Натальи Андриановой была отмечена высоким статусом почетного профессора академии.

