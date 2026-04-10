«Выживаемость менее 5%»: онколог оценил состояние Лерчек

Онколог Ивашков: выживаемость на четвертой стадии рака желудка менее 5%

Выживаемость на четвертой стадии рака желудка составляет менее 5%. Об этом сообщил хирург, лимфолог, онколог Владимир Ивашков, комментируя состояние блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

Валерия проходит лечение в Москве, в онкоцентре имени Блохина. Диагноз ей поставили уже после рождения четвертого ребенка — у девушки обнаружили рак желудка на поздней стадии.

По словам врача, зачастую заболевание встречается у людей старше 50 лет, причем мужчины сталкиваются с ним примерно в два раза чаще женщин. Однако в случае с Лерчек ситуация выбивается из привычной статистики.

«Главный фактор — это бактерия. Это, кстати, один из немногих видов опухоли, которые провоцирует бактерия. Хеликобактер пилори является причиной развития рака желудка примерно в 80% случаев <…> Потенциально она есть у девяти из десяти людей», — цитирует Ивашкова StarHit.

Эксперт добавил, что заразиться этой бактерией можно довольно легко — например, через плохо вымытую посуду в кафе. Помимо этого, риск повышается у людей с наследственной предрасположенностью, лишним весом и несбалансированным питанием.

Опасность также представляют частое употребление колбас, красного мяса и слишком горячих напитков, раздражающих слизистую желудка. Отдельно специалист затронул тему стресса, который мог повлиять на состояние блогера.

«Мы не знаем, насколько сильно стресс влияет на потенциальный рост опухоли. <…> Но это не значит, что стресс не опасен. В 2020 году ученые обнаружили, что гормон стресса способен активировать раковые клетки и провоцировать рецидив онкологического заболевания», — пояснил врач.

Кроме того, по словам Ивашкова, в состоянии стресса человек хуже следит за своим здоровьем: неправильно питается, нарушает режим сна и может игнорировать тревожные симптомы. Он также указал, что у Валерии были признаки болезни, но она долго не могла попасть к врачу.

Онколог допустил, что стресс сам по себе не может вызывать рак, но способен ослаблять иммунитет и усугублять ситуацию. Врач также подчеркнул важность ранней диагностики, приведя наглядные цифры.

«При первой стадии рака желудка пятилетняя выживаемость составляет около 90%, при четвертой стадии — менее 5%. Это не просто разница в цифрах, это разница между жизнью и смертью. Если что-то болит — идите к врачу. Если ничего не болит — все равно раз в год сходите к врачу», — предупредил специалист.

