Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве во Владикавказе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

В больницы доставлены 15 человек после происшествия на складе пиротехники в Северной Осетии.

Взрыв во Владикавказе — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В медицинские учреждения города были доставлены 15 пострадавших, среди них двое детей.

«Состояние троих взрослых пациентов оценивается как тяжелое. Один взрослый пациент в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — приводят слова Кузнецова РИА Новости.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее сообщал в беседе с ТАСС, что в результате происшествия погибли два человека, число пострадавших достигло 15. Он уточнил, что двое детей были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Расследование проводится по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
