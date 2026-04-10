Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве во Владикавказе

Один из пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В медицинские учреждения города были доставлены 15 пострадавших, среди них двое детей.

«Состояние троих взрослых пациентов оценивается как тяжелое. Один взрослый пациент в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — приводят слова Кузнецова РИА Новости.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее сообщал в беседе с ТАСС, что в результате происшествия погибли два человека, число пострадавших достигло 15. Он уточнил, что двое детей были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. Расследование проводится по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

