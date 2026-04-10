Назван состав делегаций на переговорах Ирана и США в Пакистане

США на встрече в Пакистане представят Вэнс и Уиткофф, а Иран — Аракчи и Галибаф

Тем временем в Пакистане идет подготовка к встрече делегаций Ирана и США. В Исламабаде объявлен повышенный уровень безопасности. Там развернули десять тысяч сотрудников спецслужб, часть улиц перекрыли.

Сообщается, что на местной военной базе уже сел самолет американских ВВС, на котором, вероятно, прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он возглавляет делегацию от Вашингтона, в ее составе также спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа — Джаред Кушнер.

Иран на переговорах должны представить глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Пакистанские СМИ сообщили, что группа из Тегерана уже прибыла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран намерен выйти из переговоров с США, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. В республике подчеркнули, что единство фронта сопротивления не является предметом для торга. Из-за этого вылет иранской делегации в Пакистан ранее неоднократно откладывался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.