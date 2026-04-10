Измены и угрозы: в Венгрии разгорелся скандал вокруг оппонента Орбана на выборах

Венгрия завершает подготовку к парламентским выборам, участки откроются уже в воскресенье в шесть утра. От этого голосования, говорят политологи, будет зависеть ни много ни мало возможное участие маленькой республики в больших военных авантюрах Брюсселя. А еще благополучие большинства венгерских семей. Одна из них похвастаться этим точно не может. Супружеские измены, скандалы и даже угрозы убийством — все это неполный «послужной список» лидера оппозиции Петера Мадьяра. Чем грозит стране возможная победа такого кандидата — выяснил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Теперь у Венгрии есть свои скандальные файли — аудиофайлы Мадьяра. Насколько далеко зашла венгерская оппозиция накануне выборов, если в их слитые разговоры вынужден вслушиваться глава министерства иностранных дел Венгрии? Неужели прослушка, которая еще может перевернуть ход избирательной кампании?

«Этой записью окончательно и бесповоротно доказано, что с момента существования партии „Тиса“ ее председатель обманывает венгерский народ», — заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Как раз те самые риски, о которых говорят и эти антимадьяровские плакаты, которыми увешана вся Венгрия, где его запечатлели не с кем-нибудь, а с президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае прихода к власти, оппозиция как будто бы готовит страшное.

Разбор в местных медиа. И в этом эфире уже открыто прилагают к аудиофайлу фотографию именно Петера Мадьяра — главного оппонента Орбана на выборах. Много мата, и как будто подготовка к большой войне.

— Так и так будет. Будет (очень большая. — Прим. ред.) большая война.

— (Очень. — Прим. ред.) большая война будет.

— Будет (супер — Прим. ред.) большая война.

Кроме аудио есть еще и видеозаписи, на которых лидер оппозиции лицом и, видимо, не только лицом. Интимные компроматы — о них говорят таблоиды. Любовницы, запрещенные вещества. Но, как и принято у европейских белых воротничков, переводит тему в политический шантаж, конечно же, в «российский след» и вбросы.

«Меня вам не запугать и не зашантажировать. Мало будет и помощи российских спецслужб, и кучи подделанных видео», — подчеркнул лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Но что в таком случае делать с обвинениями жены? Ее откровения только усиливают неприятные впечатления от возможного будущего премьера целой европейской страны. Домашнее насилие, абьюз, однажды чуть до поножовщины не дошло.

«Петер пришел из своей комнаты в кухню, взял нож и начал ходить по дому с ножом в руке. И я помню, как мы с мамой сидели, боялись, что будет дальше, и думали, что будет с детьми. Он ходил так около пяти минут, возможно, это было просто демонстрацией силы, кто знает, я не знаю, а потом лег спать», — рассказала юрист, бывшая жена Петера Мадьяра Юдит Варга.

Притом, что Юдит Варга — экс-министр юстиции при правительстве Виктора Орбана, — он и политически на нее набрасывался, обвиняя в коррупции.

«Прежние внутрисемейные войны не просто так всплывают за сутки до дня голосования: если кандидаты так ведут себя в браке, то как же они будут обращаться со всей страной, набрав большинство в парламенте и заняв кресло главы правительства?», — спросил Виталий Чащухин.

Тем проще действующему премьеру подавать себя как явную противоположность этому хаосу из сливов и грязного белья. Попробуй такое на Орбана накопать — примерный семьянин. Отец пятерых детей. Во время предвыборного ралли по стране обязательная остановка в родном селе: на Пасху к маме и бабушке.

«Любовь к семье — это то, что я в нем очень уважаю. И больше всего мне нравится, что он аргументирует так, как я его учила», — поделилась мать Виктор Орбана Эржебет Шипош.

И теперь это особенно ощущается в государственной политике. Разница проевропейского и консервативного орбановского курса — при нем в конституции закрепили: семья — это союз между мужчиной и женщиной, и никак иначе. Традиционные ценности выливаются и в реальные финансы: поддержка, пособия, налоговые льготы. Сам Орбан скромно называет только 2026-й «годом победы для семей», но в профильных институтах берут куда больший охват: все последнее десятилетие — «золотой век» семейной политики.

«Мы хотим решать наши демографические проблемы не за счет, не с помощью мигрантов, а путем поддержки семей, чтобы они могли иметь столько детей, сколько сами хотят», — сказала руководитель Института демографии и семейной политики имени Марии Копп в Будапеште Тюнде Фюрес.

По этой логике, какой в доме порядок, такой и в стране. Вот венграм и предлагают напоследок перед решающим днем голосования еще раз прислушаться не только к официальным речам, но и к темной, местами грязной стороне завершающейся предвыборной кампании.

