«Женщина номер один в моей жизни»: Лепс о бывшей супруге

Григорий Лепс назвал бывшую жену Анну Шаплыкову великолепной женщиной

Народный артист России Григорий Лепс публично назвал свою экс-супругу Анну Шаплыкову главной женщиной в жизни и выразил глубокое сожаление по поводу их расставания. Об этом сообщает StarHit.

На музыкальной премии «Жара» исполнитель подчеркнул, что сохраняет с бывшей женой и их общими детьми прекрасные и теплые отношения. По словам артиста, он до сих пор не может простить себе совершенный «грех», который стал причиной разрушения их многолетнего брака.

Развод пары состоялся в конце 2021 года по инициативе Анны после двух десятилетий совместной жизни. Причиной разрыва стали измены со стороны музыканта.

«Великолепная женщина! Это женщина номер один в моей жизни, и больше не будет таких женщин! Мой грех. Отношения у нас прекрасные, отношения с детьми великолепные», — заявил Лепс.

Свои чувства он подтверждает и поступками. В марте текущего года певец вместе с экс-супругой и дочерью присутствовал на юбилее своей матери в Сочи, где семья мирно общалась за одним столом без видимых признаков напряжения.

Несмотря на периодические слухи о новых романах, 61-летний артист утверждает, что его сердце отдано творчеству и работе. Григорий иронично замечает, что пока не встретил достойной спутницы для создания семьи, хотя и не исключает возможности появления еще детей в будущем.

