Суперфуд? Названы неожиданные полезные свойства березового сока

Реаниматолог Алешин: Березовый сок обладает рядом полезных качеств

Березовый сок обладает рядом полезных качеств, которые положительно влияют на организм человека, сообщил педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Алешин в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, напиток помогает утолять жажду, стимулирует работу кишечника и способствует выработке желудочного сока.

Алешин отметил, что сок березы также оказывает мягкий мочегонный эффект, помогая организму избавляться от лишней жидкости и солей. Кроме того, он способен снижать уровень холестерина и укреплять сосуды.

Березовый сок содержит витамины С и группы В, а также калий, магний и кальций, пояснил врач, добавив, что напиток поддерживает иммунитет и способствует очищению организма.

Специалист уточнил, что продукт является низкокалорийным и может положительно влиять на обмен веществ. Однако важно соблюдать умеренность: взрослым рекомендуется употреблять не более одного стакана в день, детям — около половины этого объема.

Хранить сок следует в холодильнике не дольше недели, при заморозке он сохраняет свойства до года.

Ранее москвичам напомнили о запрете собирать березовый сок — за это может грозить штраф.

