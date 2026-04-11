Несколько дней грыз диван: врачи чудом спасли ребенка в Москве

ДЗМ: Ребенок в Москве питался обивкой дивана несколько дней

В Москве маленький мальчик оказался на операционном столе после того, как на протяжении нескольких дней питался обивкой дивана. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ребенка доставили в медицинское учреждение с острой болью в животе, его рвало. После обследования врачи обнаружили в желудке несовершеннолетнего безоар (плотное образование из непереваренных веществ, скопившихся в желудке или кишечнике. — Прим. ред.) из фрагментов обшивки мебели, которые мог бы вызвать кишечную непроходимость. Достать безоар пытались при помощи эндоскопа, но из-за большого размера образования процедуру заменили полостной операцией.

В департаменте заявили, что на следующий день медики успешно прооперировали мальчика и перевели его из реанимации в отделение.

В пресс-службе также добавили, что родители не знали о том, что их мальчик уже долгое время питался обивкой дивана. Сейчас ребенок здоров и находится дома.

