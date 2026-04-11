Несколько дней грыз диван: врачи чудом спасли ребенка в Москве

Мурад Устаров
Родители не знали, что их ребенок питается обивкой мебели.

В Москве маленький мальчик оказался на операционном столе после того, как на протяжении нескольких дней питался обивкой дивана. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ребенка доставили в медицинское учреждение с острой болью в животе, его рвало. После обследования врачи обнаружили в желудке несовершеннолетнего безоар (плотное образование из непереваренных веществ, скопившихся в желудке или кишечнике. — Прим. ред.) из фрагментов обшивки мебели, которые мог бы вызвать кишечную непроходимость. Достать безоар пытались при помощи эндоскопа, но из-за большого размера образования процедуру заменили полостной операцией.

В департаменте заявили, что на следующий день медики успешно прооперировали мальчика и перевели его из реанимации в отделение. 

В пресс-службе также добавили, что родители не знали о том, что их мальчик уже долгое время питался обивкой дивана. Сейчас ребенок здоров и находится дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Южной Каролине родители принуждали приемных детей питаться отходами и спать в мусорных контейнерах. Пара издевалась над ними сразу после усыновления.

Последние новости

7:12
«Зумер не пахнет мужчиной»: Бьянка о свиданиях с молодыми
7:00
Секреты Пасхи от предков: как праздновать, что обязательно приготовить и чего нельзя делать
6:47
«Вложено много сил»: певица Севиль о высоких ценах на куличи
6:30
Несколько дней грыз диван: врачи чудом спасли ребенка в Москве
6:12
Переговоры в Исламабаде пройдут в формате пяти комитетов
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне, чтобы жениться на несовершеннолетней
Не простуда, а боррелиоз: какие признаки клещевой инфекции легко спутать с ОРВИ
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео