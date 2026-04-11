Эстония отказалась задерживать суда из России из-за рисков военного ответа

Эстонский флот не будет препятствовать движению российских судов в Балтийском море, чтобы не обострять отношения с Москвой. Об этом в интервью Reuters заявил главнокомандующий Военно-Морских сил республики Иво Варк.

Он отметил, что страна решила воздержаться от действий против нефтяных танкеров и других судов, потому что «риск военной эскалации слишком высок». При этом Варк добавил, что ВМС отреагируют только при возникновении угрозы безопасности или разлива топлива.

В феврале 2026 года эстонские таможенники задержали направлявшийся в РФ контейнеровоз «Балтийский дух» с 23-мя российскими моряками на борту. При этом в Таллине знали об отсутствии судна в списках санкции Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может втянуть Норвегию в диверсии против российских судов.

В страну прибыли 50 боевиков ВСУ. В условиях экстремальных холодов они отрабатывают применение подводных и надводных дронов. Именно такими Украина подрывает танкеры и сухогрузы в Черном море.

