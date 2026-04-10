Пятьдесят боевиков ВСУ прибыли в Норвегию, они отрабатывают применение дронов

Новые теракты и диверсии Украина может организовать вместе с Норвегией. В страну прибыли 50 боевиков ВСУ. В условиях экстремальных холодов они отрабатывают применение подводных и надводных дронов.

Именно такими Украина подрывает танкеры и сухогрузы в Черном море. Не исключено, что на этот раз Киев нацелился на перевозки в Баренцевом море. Под ударом могут оказаться суда, идущие в Мурманск.

В таком случае Норвегия рискует втянуть себя в военный конфликт с Россией.

