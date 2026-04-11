Астронавты лунной миссии «Артемида-2» вернулись на Землю

Американский космический корабль «Орион», отправившийся к Луне в рамках миссии «Артемида-2», вернулся на Землю. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Капсула с экипажем приводнилась у побережья Сан-Диего в Тихом океане.

Миссия «Артемида-2»

Американские астронавты впервые за более чем полвека отправились к Луне в рамках десятидневной миссии «Артемида-2». Запуск корабля «Орион» состоялся с космодрома Кеннеди во Флориде 1 апреля.

Корабль совершил облет спутника Земли. Участники миссии протестировали системы, необходимые для будущих пилотируемых экспедиций.

В ходе миссии астронавты установили рекорд дальности полета человека от Земли. Участники миссии «Артемида-2» достигли отметки более чем в 400 тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на летящем к Луне американском корабле сломался туалет за 23 миллиона долларов. Экипаж столкнулся с проблемой во время проветривания резервуара для сточных вод, соединенного с системой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.