Астронавты лунной миссии «Артемида-2» вернулись на Землю

Алексей Мокряков

Капсула с экипажем приводнилась у побережья Сан-Диего в Тихом океане.

Фото, видео: NASA; 5-tv.ru

Американский космический корабль «Орион», отправившийся к Луне в рамках миссии «Артемида-2», вернулся на Землю. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Миссия «Артемида-2»

Американские астронавты впервые за более чем полвека отправились к Луне в рамках десятидневной миссии «Артемида-2». Запуск корабля «Орион» состоялся с космодрома Кеннеди во Флориде 1 апреля.

Корабль совершил облет спутника Земли. Участники миссии протестировали системы, необходимые для будущих пилотируемых экспедиций. 

В ходе миссии астронавты установили рекорд дальности полета человека от Земли. Участники миссии «Артемида-2» достигли отметки более чем в 400 тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на летящем к Луне американском корабле сломался туалет за 23 миллиона долларов. Экипаж столкнулся с проблемой во время проветривания резервуара для сточных вод, соединенного с системой. 

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
Действия приносят противоречия: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 а...

Последние новости

4:00
Действия приносят противоречия: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
3:49
Эстония отказалась задерживать суда из России из-за рисков военного ответа
3:32
Число пострадавших в результате пожара в Подмосковье увеличилось до шести человек
3:26
Астронавты лунной миссии «Артемида-2» вернулись на Землю
2:56
Пасхальные схемы: мошенники нашли новый способ обмана
2:28
США приняли предварительные требования Ирана перед переговорами в Исламабаде

Сейчас читают

Бруклин Бекхэм пережил унижение на собственной свадьбе из-за отца
Беги от него: психотерапевт рассказала, когда пора уходить от мужа
Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео