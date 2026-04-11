Кондратьев пообещал Путину открыть все пляжи Краснодарского края в 2026 году

Все пляжи Краснодарского края, пострадавшие от выброса мазута после крушения танкеров в 2024 году, откроются уже в 2026 году. Об этом 11 апреля заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор доложил, что на загрязненных участках снимают старый песок и засыпают новый на полметра. Там, где этого не делают, просто досыпают столько же сверху. По данным Роспотребнадзора, эти пляжи уже можно использовать вновь.

«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — доложил Кондратьев. Путин поинтересовался, откроются ли все пляжи края, и получил утвердительный ответ.

Ранее, 20 июня 2025 года, сообщалось об обнаружении мелких выбросов мазута на побережье Анапы после крушения в декабре 2024 года танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

