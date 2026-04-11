Кондратьев пообещал Путину открыть все пляжи Краснодарского края в 2026 году

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Анапа, по словам губернатора, в этом году снова примет отдыхающих в полном объеме.

Когда откроются все пляжи Краснодарского края

Все пляжи Краснодарского края, пострадавшие от выброса мазута после крушения танкеров в 2024 году, откроются уже в 2026 году. Об этом 11 апреля заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор доложил, что на загрязненных участках снимают старый песок и засыпают новый на полметра. Там, где этого не делают, просто досыпают столько же сверху. По данным Роспотребнадзора, эти пляжи уже можно использовать вновь.

«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — доложил Кондратьев. Путин поинтересовался, откроются ли все пляжи края, и получил утвердительный ответ.

Ранее, 20 июня 2025 года, сообщалось об обнаружении мелких выбросов мазута на побережье Анапы после крушения в декабре 2024 года танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Последние новости

14:45
Кондратьев доложил Путину о росте числа виноградников на Кубани
14:34
Кондратьев пообещал Путину открыть все пляжи Краснодарского края в 2026 году
14:28
В США заявили о росте инфляции на фоне войны в Иране
14:14
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
14:12
Секреты идеального перекуса: как побороть тягу к сладкому
13:54
Ради мира: в Крыму предложили переселить Зеленского с Украины

Сейчас читают

Сытость и энергия надолго: чем авокадо полезен для организма
Российская делегация прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме — прямая трансляция
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео