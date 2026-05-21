Путин: использование ядерного оружия — крайняя мера

Элина Битюцкая
Оно может быть применено только при угрозе нацбезопасноти.

Фото: www.globallookpress.com/Russian Governmen/Mikhail Metzel

Президент России Владимир Путин заявил, что пуск ядерных боезарядов допустим лишь как самая крайняя мера для сохранения национальной безопасности. Об этом он сказал в ходе совместного участия в тренировке стратегических сил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Использование такого оружия, ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в процессе текущих маневров будут проведены практические пуски баллистических и крылатых ракет. Он также подчеркнул, что на фоне растущей глобальной напряженности и возникновения новых угроз, ядерная триада двух стран обязана оставаться железным гарантом суверенитета Союзного государства.

В свою очередь Лукашенко добавил, что Москва и Минск никому не угрожают, однако готовы всеми силами отстаивать общее Отечество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин назвал российскую ядерную триаду ключевым щитом безопасности Союзного государства на фоне появления новых стратегических рисков.

