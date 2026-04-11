Пять месяцев за один: как устроена пенсия космонавтов в России

Соцфонд: 88 бывших космонавтов в РФ получают пенсию за выслугу лет

В России действуют особые правила пенсионного обеспечения для людей, работавших в космической отрасли. По данным на апрель 2026 года, выплаты за выслугу лет получают 88 бывших членов космических экипажей. Среди них 77 мужчин и 11 женщин. Большая часть — 86 человек — проживает в столичном регионе, еще двое — в Санкт-Петербурге и Омской области. Об этом сообщил Социальный фонд России.

Кто может рассчитывать на выплаты

Льготное пенсионное обеспечение распространяется на специалистов, связанных с пилотируемой космонавтикой. Речь идет о должностях: космонавт-испытатель, космонавт-исследователь, инструктор-космонавт-испытатель и инструктор-космонавт-исследователь. Именно эти профессии дают право на особые условия выхода на пенсию за выслугу лет.

Сколько нужно отработать

Для назначения выплат установлен разный минимальный стаж. Для мужчин не менее 25 лет общего стажа, из которых минимум десять лет — работа в летно-испытательных подразделениях. Для женщин 20 лет общего стажа, включая не менее семи с половиной лет профильной деятельности. Если человек прекратил работу по медицинским причинам, требования снижаются: 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.

Как «разгоняется» стаж

Главная особенность системы — льготные коэффициенты, которые ускоряют накопление выслуги. В стаж включаются не только полеты, но и работа с космической техникой и ее испытаниями, служба в вооруженных силах и работа в отряде космонавтов и статус кандидата.

Но самое интересное — как считаются периоды: один месяц работы на штатной должности космонавта засчитывается как два, один месяц космического полета приравнивается сразу к пяти месяцам стажа. Именно полеты дают самый мощный «ускоритель» выслуги.

Как формируется размер пенсии

Выплата зависит от продолжительности службы. Базовый уровень — 55% от денежного довольствия при достижении минимального стажа. За каждый дополнительный полный год добавляется 3%, верхний предел — 85%. Если стаж не дотягивает до нормы, сумма уменьшается: за каждый недостающий год удерживается 2%.

Дополнительные выплаты и надбавки

Также предусмотрены дополнительные выплаты. Они могут назначаться при наличии иждивенцев, в том числе несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Повышения возможны после достижения 80 лет или при инвалидности первой группы, а также за работу в северных регионах с применением районных коэффициентов и в рамках отдельных законодательных оснований.

Почему пенсию можно получить уже в 37 лет

В отрасли есть любопытная особенность: за счет коэффициентов стаж накапливается быстрее календарного возраста. Так, длительная подготовка в отряде космонавтов уже удваивает выслугу, а один полноценный орбитальный полет способен добавить сразу месяцы, превращающиеся в годы стажа. В некоторых расчетных моделях это приводит к тому, что космонавт может формально выполнить требования к пенсии уже в возрасте около 37 лет.

