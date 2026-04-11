Подарок 1923 года: женщина нашла сотни бутылок виски в фундаменте старого дома

Лилия Килячкова
Жительница приобрела столетний особняк и в первую же ночь обнаружила в подвале гигантский склад алкоголя.

Тайник с огромным количеством спиртного был обнаружен в фундаменте частного дома 1923 года постройки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина, переехавшая в старинное здание, решила осмотреть подвальные помещения с фонариком. Исследуя узкую щель между балками перекрытия и бетонной стеной, она заметила странное нагромождение предметов.

Используя камеру мобильного телефона для обзора труднодоступного места, владелица увидела целую пирамиду из пустых емкостей, которая возвышалась почти до самого верха основания пристройки. Находка оказалась коллекцией из сотен одинаковых бутылок виски различного объема — от пинт до квартов.

Хозяйка дома смогла достать лишь около десяти штук, так как остальные находились слишком глубоко в полости стены. Прояснить ситуацию помог сосед, который был знаком с предыдущим владельцем недвижимости. Выяснилось, что бывший жилец был плотником и проводил почти все свободное время за работой в мастерской в подвале.

Мужчина страдал от алкогольной зависимости и, чтобы скрыть пагубную привычку от супруги, годами выбрасывал пустую тару в скрытую полость фундамента. Пользователи социальной сети Reddit, где была опубликована эта история, отметили, что подобные находки не редкость.

