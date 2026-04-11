Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175»

Процедура прошла при участии международных посредников.
Россия и Украина 11 апреля провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны России, на родину возвращены 175 российских военнослужащих, взамен переданы 175 пленных боевиков ВСУ. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, с украинской территории вернули последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно.
Освобожденных российских военных доставили в Белоруссию, где им оказывают психологическую и первичную медицинскую помощь. Вскоре их отвезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
Предыдущий обмен состоялся 6 марта. Тогда Россия вернула 300 своих военнослужащих, передав Киеву 300 пленных боевиков ВСУ. Посредниками выступили ОАЭ и США.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщала о подготовке новых обменов, отметив, что контакты по мирным жителям из Курской области ведутся по разным каналам.
