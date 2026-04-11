Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175»

Дарья Корзина
Процедура прошла при участии международных посредников.

Россия и Украина 11 апреля провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны России, на родину возвращены 175 российских военнослужащих, взамен переданы 175 пленных боевиков ВСУ. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, с украинской территории вернули последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно.

Освобожденных российских военных доставили в Белоруссию, где им оказывают психологическую и первичную медицинскую помощь. Вскоре их отвезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Предыдущий обмен состоялся 6 марта. Тогда Россия вернула 300 своих военнослужащих, передав Киеву 300 пленных боевиков ВСУ. Посредниками выступили ОАЭ и США.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщала о подготовке новых обменов, отметив, что контакты по мирным жителям из Курской области ведутся по разным каналам.

11 апр
Москалькова: последние семь курских заложников вернутся в Россию
7 апр
Экс-замгубернатору Курской области Алексею Дедову вынесли приговор
6 апр
Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
6 апр
В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева
2 апр
«Нет жизненного ресурса»: экс-губернатор Курской области назвал срок в 15 лет слишком суровым
2 апр
Старовойт и Смирнов получили взятки на 130 млн рублей с оборонных проектов
2 апр
Экс-губернатор Курской области Смирнов признал вину по делу о взятках
1 апр
Эффект новой мРНК-вакцины против рака станет заметен через три месяца
30 мар
СК России представит доклад о смерти подростка от инсульта под Курском
26 мар
Корреспондент «Известий» стал лауреатом премии «Золотое перо России»
Последние новости

16:20
Собянин: выпускники предпрофессиональных классов поступают в вуз по профилю
16:00
Началось объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие
16:00
Босоногая обувь: станет ли ваша стопа сильнее или это лишь маркетинг
15:40
Опасная мода: криминальный бизнес под вывеской барбершопов
15:18
Трамп объявил о старте переговоров США и Ирана в Пакистане
15:10
В Белом доме опровергли информацию о разморозке иранских активов

Сейчас читают

Секреты идеального перекуса: как побороть тягу к сладкому
Сытость и энергия надолго: чем авокадо полезен для организма
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме — прямая трансляция
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео