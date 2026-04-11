Новым президентом Ирака избрали Низара Амиди

В прошлом он занимал должность министра окружающей среды в стране и работал в администрации главы государства.

Фото: Reuters/Ahmed Saad

Парламент Ирака выбрал новым президентом страны Низара Мохаммеда Саида Амиди. Об этом сообщает агентство Iraqi News Agency.

За кандидатуру Амиди свои голоса отдали 227 депутатов. Его главный конкурент, Мутханна Амин Надер, смог заручиться поддержкой всего 15 парламентариев. Остальные семь бюллетеней были аннулированы.

С 2022 по 2024 годы Низар Амиди руководил Министерством окружающей среды Ирака. До этого он долгое время строил карьеру в администрации президента, где из старшего советника стал руководителем офиса главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ирак открыл воздушное пространство, и в стране возобновилась работа всех аэропортов. Авиасообщения были временно приостановлены из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Снять ограничения удалось после достижения договоренности о прекращении огня между США и Ираном. Сейчас же страны даже сели за стол переговоров в пакистанской столице Исламабаде.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

