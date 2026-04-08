Ирак открыл воздушное пространство

Иракские власти объявили об открытии воздушного пространства и возобновлении работы всех аэропортов страны после принятия договоренности о прекращении огня между США и Ираном. Об этом сообщили в управлении гражданской авиации государства.

«Начиная с сегодня, воздушное пространство и все аэропорты будут открыты», — отметили в официальном заявлении, которое распространило государственное агентство INA.

Решение было принято после снижения напряженности в регионе. До этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности приостановить удары по Ирану на две недели и подчеркнул, что режим прекращения огня должен быть взаимным.

В Тегеране также сообщили о намерении начать переговоры с американской стороной. По данным иранских властей, встреча может пройти 10 апреля в Исламабаде.

Как писал 5-tv.ru, инициативу временного перемирия поддержал и Израиль. В офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху уточнили, что согласны на паузу при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак на объекты США. При этом в заявлении отдельно отметили, что режим тишины не распространяется на Ливан.

По информации Associated Press, в период двухнедельного перемирия Иран и Оман могут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, а полученные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры.

