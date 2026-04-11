Путин заявил об уверенном положении космической отрасли в России

Несмотря на сложности, российская космическая отрасль чувствует себя уверенно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

«Прошлый год в целом прошел для отрасли позитивно. 17 пусков и 97 аппаратов запустили. И консолидированная выручка выросла на 9%, свыше 500 млрд рублей», — сказал глава государства.

Владимир Путин также поздравил сотрудников космической отрасли с 65-летием полета Героя Советского Союза Юрия Гагарина в космос.

Дмитрий Баканов, в свою очередь, поблагодарил президента за учреждение «Недели космоса». В рамках этой инициативы в стране провели более тысячи мероприятий, которые привлекли десятки миллионов человек.

в московском Музее космонавтики открылась выставка к 65-летию полета Гагарина в космос. Посетители смогут увидеть уникальный артефакт — подлинную электрокардиограмму космонавта.

