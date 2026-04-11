В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 46 0

Священное пламя появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Благодатный огонь привезли в Москву из Иерусалима. Об этом РИА Новости сообщили в Фонде Андрея Первозванного (ФАП).

Отмечается, что делегация Фонда Андрея Первозванного привезла Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в Москву в аэропорт «Внуково» в субботу вечером.

По традиции священное пламя направят в кафедральный московский храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, которое состоится в ночь с 11 на 12 апреля.

Его также передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в храме Гроба Господня, который возвели над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Так, в Иерусалиме тысячи паломников стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Прихожане верят в его уникальные свойства первых минут — считается, что его температура составляет около 40 градусов, благодаря чему пламя не обжигает кожу и волосы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

