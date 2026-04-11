Тысячи прихожан в Иерусалиме зажгли свечи во время схождения Благодатного огня

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Традиция появления священного пламени считается главным символом грядущей Пасхи и воскрешения Иисуса Христа.

Фото, видео: Reuters/Florion Goga; 5-tv.ru

Тема:
Пасха 2026

В Иерусалиме тысячи паломников стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, частица которого теперь отправится в разные уголки по всему миру. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин с места событий.

«И вот у нас тоже горит Благодатный огонь, и мы его раздаем дальше. И этот огонь долетит спецрейсом до Москвы, а из Москвы — в другие регионы России, разлетится по всему православному миру», — рассказал Кулюхин.

Традиция появления Благодатного огня в Великую субботу считается главным символом грядущей Пасхи и воскрешения Иисуса Христа. Прихожане верят в уникальные свойства огня в первые минуты после его схождения — утверждается, что его температура составляет около 40 градусов, благодаря чему пламя не обжигает кожу и волосы.

«Вообще, поверие такое: когда сходит Благодатный огонь, то на Земле во всем мире будет спокойствие. Весь год будет прожит в положительном ключе», — сказал президент фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов, который также приехал в Иерусалим на торжественную церемонию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что делегация, которая доставит Благодатный огонь в Москву, вылетела из Тель-Авива. Святыню перевозят специальным бортом госкорпорации «Роскосмос», названным в честь космонавта Валентины Терешковой.

