Не менее 30 человек погибли в давке в исторической цитадели Лаферьер на Гаити

Анастасия Антоненко
Посетители приехали принять участие в ежегодном праздновании дня Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По меньшей мере 30 человек погибли во время массовой давки в сельской местности на севере Гаити в цитадели Лаферьер. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на местные власти.

«Давка произошла в Цитадели Лаферьер, крепости постройки начала XIX века, построенной вскоре после обретения Гаити независимости от Франции», — сообщил глава гражданской защиты департамента Норд в Гаити Жан Анри Пети.

По его словам, число погибших может возрасти. Уточняется, что достопримечательность была переполнена студентами и посетителями, приехавшими принять участие в ежегодном праздновании дня Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Перу в деревне Ланчема гроб с телом покойного упал в бурлящую реку после обрушения старого моста прямо во время похоронной процессии.

Инцидент произошел, когда родственники и близкие несли тело умершего к месту захоронения. Деревянная конструкция, служившая переправой, внезапно подломилась с одной стороны.

Участники шествия упали в поток воды, и в какой-то момент крышка гроба приоткрылась, и тело едва не выпало в воду.

Один из мужчин оказался буквально придавлен тяжелым ящиком. Гроб удалось извлечь из воды, после чего церемония прощания была завершена и тело благополучно предали земле.

