Собянин поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Москва продолжает играть важную роль в развитии технологий и освоении космоса.

Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников космической отрасли и жителей столицы с Днем космонавтики. Поздравление градоначальник опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

«В этот праздничный день я от всей души желаю нашим космонавтам успешных полетов. А ребятам, мечтающим о космосе, — исполнения прекрасной мечты», — написал Собянин.

Он отметил, что первый полет человека в космос, совершенный Юрием Гагариным, стал отправной точкой для освоения Вселенной и уже более шестидесяти лет вдохновляет людей на новые достижения.

Особую роль в развитии космической отрасли сыграли специалисты из Москвы — ученые, инженеры и рабочие, внесшие значительный вклад в подготовку исторического запуска. В настоящее время столица продолжает оставаться одним из главных центров космической индустрии России.

Память о героях космоса отражена в городской среде: их именами названы улицы и площади, а в разных районах установлены памятники, в том числе на Ленинском проспекте и ВДНХ. Популярными точками притяжения остаются Московский планетарий, Музей космонавтики и павильон «Космос» на ВДНХ, которые привлекают большое количество детей и молодежи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Собянин поздравил работников космической отрасли с профессиональным праздником
