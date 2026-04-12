«Аж плакать хочется»: Анна Пересильд высказалась о травле в сети

Анна Пересильд высказалась о травле в интернете

Актриса Анна Пересильд откровенно рассказала о давлении и агрессии в социальных сетях, обратившись к подписчикам с призывом быть внимательнее друг к другу. Об этом юная артистка написала в своем Telegram-канале.

Анна поделилась своими переживаниями, отметив, что в последнее время часто задумывается о том, как легко люди позволяют себе резкие высказывания. По словам артистки, ей хорошо знакомо, что такое критика в интернете. Она сталкивалась с негативом как в адрес своей внешности, так и по поводу профессиональной деятельности.

«Так много грустного и обидного пишут про других, что аж плакать хочется. <…> Проходить через этот бесконечный хейт ужасно непросто», — призналась Анна.

Пересильд описала чувства, которые переживают многие публичные личности: когда за проделанную работу вместо признания приходит волна недовольства. Она отметила, что в такие моменты особенно важна поддержка коллег, которая зачастую подтверждает ценность и качество выполненных проектов. Размышляя о причинах агрессии, актриса пришла к выводу, что она часто связана с внутренними проблемами самих комментаторов.

«Чаще всего у них в жизни не все так хорошо», — отметила актриса.

В завершение Пересильд обратилась к аудитории с пожеланием не растрачивать силы на злость и осуждение.

«Не злитесь, не тратьтесь на это, а создавайте себя и свою жизнь», — написала Пересильд, добавив, что верит в важность доброты и взаимной поддержки.

