Умерла Вера Холодная, родная внучка и полная тезка звезды немого кино

На 86-м году жизни умерла Вера Холодная-Гибелрт

На 86-м году жизни скончалась Вера Холодная-Гибелрт — полная тезка и внучка легендарной актрисы немого кино Веры Холодной. О ее смерти сообщила подруга семьи Марина Яровая, автор книг о русской эмиграции.

Большую часть жизни Холодная провела в Турции. Несмотря на это, она сохранила глубокую связь с русскими традициями. Долгие годы Вера Владимировна была прихожанкой православного храма Андрея Первозванного в Стамбуле.

Лишь в 2019 году ей удалось впервые посетить Россию — родину своей знаменитой бабушки. В Ессентуках, на кинофестивале «Хрустальный источник», в честь Веры Холодной была открыта именная звезда. Поездку внучка актрисы вспоминала с особой теплотой.

Мать Веры Холодной-Гибелрт, Нонна, дочь знаменитой актрисы, прожила долгую жизнь и скончалась в США в возрасте 99 лет. Сама Вера Холодная ушла из жизни в 1919 году в Одессе, когда ее дочери было всего шесть лет. Со временем память о ней сохранялась благодаря фильмам и семейным историям.

Актриса Вера Холодная была известна по фильмам «Пламя неба» и «Лунная красавица» Евгения Бауэра, а также «Миражи» Петра Чардынина.

