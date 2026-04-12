«Остался кошелек и паспорт»: Бойца UFC Ислама Махачева обокрали в Италии

Бойца UFC Ислама Махачева обокрали в Италии

Обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, россиянина Ислама Махачева, обокрали в Италии. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram*.

«Остался кошелек и паспорт, паспорт вернули», — пояснил спортсмен.

По словам Махачева, самым ценным предметом в отобранном у него чемодане были бутсы. Их бойцу подарил грузинский полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия после последней игры.

Также злоумышленники оставили Махачеву коврик — не уточняется, идет ли речь о молитвенном атрибуте, который используют мусульмане для проведения намаза, или же о тренировочном снаряжении.

«Больше ничего и не нужно», — добавил чемпион.

В 2025 году Махачев одержал блистательную победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. В Дагестане его встречали, как национального героя. Махачев стал первым российским чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях — легкой и полусредней.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.