Музей героизма на ВДНХ приглашает узнать о подвигах российских бойцов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Обновленная экспозиция посвящена подвигу российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Музей героизма на ВДНХ

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В апреле в России отмечают сразу два значимых профессиональных дня, связанных с Вооруженными силами. Второе воскресенье месяца посвящено войскам противовоздушной обороны, а 15 апреля — специалистам радиоэлектронной борьбы. В честь этих дат на территории ВДНХ открыт первый в стране проект, посвященный воинскому подвигу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Обновленная экспозиция Музея героизма начала работу в павильоне № 59 на ВДНХ в Год защитника Отечества и в честь 80-летия Победы — 9 мая 2025 года. Она посвящена подвигу российских военнослужащих, участвующих в СВО. В состав выставки вошло свыше 600 экспонатов, которые были лично переданы бойцами из зоны боевых действий и стали частью рассказа о мужестве и стойкости российских солдат.

Отдельный блок посвящен работе операторов беспилотных систем. Пространство, стилизованное под лесную зону, демонстрирует применение FPV-дронов, управляемых от первого лица.

В экспозиции также представлен разведывательный беспилотник DJI Mavic 3. В зоне боевых задач он используется для наблюдения за территорией, выявления позиций противника и передачи данных для корректировки ударов артиллерии и других средств поражения. Благодаря устойчивой связи и возможностям работы на расстоянии аппарат остается вне зоны поражения противника.

В разделе «Городской штурм» представлены легкие транспортные средства — квадроциклы и мотоциклы. Их используют для быстрого перемещения там, где тяжелая техника не проходит.

Часть экспозиции включает фрагменты уничтоженной техники: обломки ракет, авиационных аппаратов и беспилотных систем. Многие из этих предметов были получены после работы систем противовоздушной обороны. Среди наиболее необычных объектов — трофейный тяжелый дрон, известный под неофициальным названием «Баба-яга». Такие устройства применяются для доставки боеприпасов, минирования местности, точечных атак и ведения разведки в глубине территории.

Также представлены фрагменты бронетранспортера Stryker, обнаруженного разведывательным подразделением при поддержке воздушного наблюдения. Техника была уничтожена с использованием FPV-дронов ВТ-40.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде
16:53
Сотрудника органов госбезопасности СССР более 40 лет считали предателем
16:33
«Считаю себя жертвой»: дочь Маши Распутиной пожаловалась на жизнь с родителями
16:09
Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива военно-морскими силами США
16:08
Прямо к звездам: «Роскосмос» открыл набор в отряд космонавтов через Госуслуги
15:51
Музей героизма на ВДНХ приглашает узнать о подвигах российских бойцов

Сейчас читают

«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта
Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео