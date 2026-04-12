Гимнастка Мария Борисова победила в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте

Триумф российских спортсменок на этапе Кубка мира по художественной гимнастике — Мария Борисова одержала победу в многоборье соревнований, которые проходят в Ташкенте. По итогам двух дней турнира в столице Узбекистана она заняла первое место.

Выступления воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой отличались высокой сложностью и чистотой исполнения, а уверенная работа с предметом сопровождалась активной поддержкой зрителей на трибунах.

Тренер Борисовой, Ирина Гусарова, помогала готовиться ко всем важным стартам. А сама олимпийская чемпионка лично участвовала в подготовке — давала Маше ценные советы и в ходе тренировок, и непосредственно перед стартом.

Спортсменка выступает в нейтральном статусе. Впереди — финалы в отдельных видах.

