Блестящий результат: как очистить ванную от стойкого налета за копейки

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Секретное средство для очистки хромированных кранов нашлось в обычном хозяйственном отделе.

Как очистить белый налет на сантехнике

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Для удаления стойкого налета в ванной комнате подходит тонкая стальная вата

Для эффективного удаления стойкого известкового налета с хромированных поверхностей в ванной комнате лучше всего подходит тонкая стальная вата. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, пользователи социальных сетей делятся опытом использования специфического материала с маркировкой «0000», который считается самым деликатным и подходит для полировки хрупких покрытий. В публикации отмечается, что жесткая вода, содержащая кальций и магний, является проблемой для большинства домохозяйств, оставляя некрасивые белые следы на сантехнике после испарения влаги.

Одна из участниц обсуждения на платформе Reddit рассказала, что перепробовала множество специализированных чистящих средств, но только сухая стальная вата ультратонкого помола дала мгновенный результат.

«Я просто достала ее из упаковки и использовала сухой. Я начала аккуратно протирать металл круговыми движениями, и остатки налета сразу же начали сходить. На всю работу ушло около трех минут», — рассказала женщина.

Женщина подчеркнула, что процедура не требует серьезных физических усилий, но важно использовать именно класс «0000», так как более грубые волокна могут безвозвратно поцарапать хром. После чистки достаточно протереть поверхность влажным бумажным полотенцем, чтобы собрать мельчайшие частицы металлической пыли.

Эксперты и опытные пользователи советуют не ограничиваться только механической чисткой для поддержания долговечного блеска. После удаления налета рекомендуется протереть кран вощеной бумагой, чтобы создать защитный слой, препятствующий повторному осадку солей.

В качестве альтернативных методов для регулярного ухода упоминается использование белого уксуса. Смоченную им ткань оборачивают вокруг крана на 10–20 минут, после чего промывают водой. При этом специалисты предостерегают от использования отбеливателей, меламиновых губок и абразивных кремов, которые со временем делают блестящее покрытие тусклым и могут повредить герметичность соединений в сантехнических узлах.

Блестящий результат: как очистить ванную от стойкого налета за копейки
