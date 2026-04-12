В Бурятии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

Лилия Килячкова 38 0

Воздушно судно приземлилось в аэропорту «Байкал».

Фото: Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/vstproc

Легкомоторный самолет Cessna 172, следовавший по маршруту Братск — Петровск-Забайкальский, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, посадка прошла благополучно, все находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали.

В настоящее время Бурятская транспортная прокуратура инициировала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Мурманск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково. Техническую неисправность экипаж зафиксировал практически сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы, о чем пилоты незамедлительно доложили наземным службам Пулково.

По информации профильных авиационных ведомств, причиной инцидента стали неполадки, выявленные в процессе набора высоты. В 10:29 по московскому времени самолет, на борту которого находились 88 человек, успешно коснулся земли.

Последние новости

21:36
В Херсонской области ВСУ атаковали здание администрации и частный дом
21:18
Светящийся объект над Индонезией приняли за ракетный пуск
21:03
«Огромное мошенничество»: Дуров обвинил WhatsApp* в обмане пользователей
20:46
В Бурятии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
20:30
В России наградили победителей VIII конкурса молодых музыкантов «Созвездие»
20:10
«Вайб Шэрон Стоун»: 54-летнюю Пермякову сравнили с голливудской актрисой

Сейчас читают

Секрет молодости в стакане воды: как замедлить клеточное старение
Брат главы Башкирии погиб в аварии
«Винни‑Пух» по-северодвински: Воспитатель бросала малышей, а заведующая «не замечала» до публикации видео
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео