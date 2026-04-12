В Бурятии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

Легкомоторный самолет Cessna 172, следовавший по маршруту Братск — Петровск-Забайкальский, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, посадка прошла благополучно, все находившиеся на борту пассажиры и экипаж не пострадали.

В настоящее время Бурятская транспортная прокуратура инициировала проверку, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Мурманск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково. Техническую неисправность экипаж зафиксировал практически сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы, о чем пилоты незамедлительно доложили наземным службам Пулково.

По информации профильных авиационных ведомств, причиной инцидента стали неполадки, выявленные в процессе набора высоты. В 10:29 по московскому времени самолет, на борту которого находились 88 человек, успешно коснулся земли.

