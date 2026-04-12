Светящийся объект над Индонезией приняли за ракетный пуск

Жители округа Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява заметили в небе светящийся объект, вызвавший обсуждение в соцсетях, где выдвигались предположения о ракетном пуске. Об этом пишет РИА Новости.

Видеозаписи, сделанные в деревне Слорок, быстро распространились в интернете. На опубликованных кадрах видно, как яркий объект перемещается по горизонтальной траектории на значительной высоте. Очевидцы фиксировали явление около 18:46 по местному времени (14:46 мск). В сети пользователи активно обсуждали увиденное, высказывая различные версии от запуска ракеты до появления боевого снаряда.

Официальные структуры отвергли подобные предположения. В Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) сообщили, что, по предварительным оценкам, речь идет о фрагменте космической ракеты-носителя, который сгорает при входе в атмосферу Земли.

«Это не missile (боевой ракетный объект); анализ показывает, что это с высокой вероятностью фрагмент космической ракеты», — высказался он.

Руководитель геофизической станции BMKG в Маланге Рикко Кардосо уточнил, что проведенный анализ не подтверждает военное происхождение объекта. По его словам, зафиксированное явление соответствует эффекту, известному как «космическая медуза». Он возникает, когда выхлоп ракеты отражает солнечный свет и формирует вытянутый светящийся след в небе.

Подобные визуальные эффекты ранее наблюдали при запусках ракет-носителей, включая аппараты типа Long March CZ-3B. Специалисты отметили, что такие явления характерны для экваториальных регионов, где проходят орбитальные траектории спутников и возможно попадание космического мусора в плотные слои атмосферы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.