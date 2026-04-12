Ребенок лишился пальцев при взрыве неизвестного предмета в Подмосковье

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 31 0

Инцидент произошел во дворе жилого района.

Ребенку оторвало пальцы из-за взрыва в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В подмосковном Орехово-Зуеве 12 апреля произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого ребенку оторвало пальцы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Бугрова. Ребенок обнаружил на земле неизвестный предмет и поднял его. Вскоре после этого произошла детонация.

Согласно имеющейся информации, пострадавшим оказался 11-летний мальчик. Взрыв произошел непосредственно у него в руках либо вскоре после того, как он положил находку в карман. В результате ребенок получил серьезные повреждения кисти: врачи диагностировали травматическую ампутацию нескольких пальцев.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Аналогичные происшествия ранее уже фиксировались. Как сообщал 5-tv.ru, в Подмосковье возбудили уголовное дело после взрыва пиротехнического изделия в руках подростка. Инцидент произошел в Люберцах: 16-летний юноша, вынося мусор, обнаружил петарду. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи провели ампутацию нескольких пальцев.

Последние новости

20:10
«Вайб Шэрон Стоун»: 54-летнюю Пермякову сравнили с голливудской актрисой
20:00
Ребенок лишился пальцев при взрыве неизвестного предмета в Подмосковье
19:39
Гимнастка Мария Борисова победила в многоборье на этапе Кубка мира в Ташкенте
19:01
Секрет молодости в стакане воды: как замедлить клеточное старение
18:41
Песков: Каллас училась в плохой советской школе
18:28
Постоянные проблемы с кишечником? Решение может быть простым

Сейчас читают

Брат главы Башкирии погиб в аварии
«Винни‑Пух» по-северодвински: Воспитатель бросала малышей, а заведующая «не замечала» до публикации видео
«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео