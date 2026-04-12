«Огромное мошенничество»: Дуров обвинил WhatsApp* в обмане пользователей

|
Светлана Стофорандова
Предприниматель уверен, что мессенджер раскрывает информацию о том, кто с кем переписывается.

Почему пользоваться WhatsApp небезопасно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил мессенджер WhatsApp* в обмане пользователей из-за опции «сквозное шифрование по умолчанию». Об этом он написал в своей социальной сети.

«Заявление WhatsApp о „сквозном шифровании по умолчанию“ — это огромное мошенничество с потребителями», — утверждает он.

По словам российского предпринимателя, большая часть переписок в WhatsApp на самом деле не защищена. Он утверждает, что около 95% личных сообщений оказываются в незашифрованных резервных копиях на серверах Apple и Google. Даже при включенной защите диалоги все равно могут попасть в облако через собеседника, который этого не сделал.

«WhatsApp хранит и раскрывает информацию о том, с кем вы общаетесь, и картина становится ужасающей», — сказал он.

При этом предприниматель подчеркнул, что Telegram за 12 лет работы не раскрыл ни одного байта сообщений пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дуров планирует адаптировать Telegram для работы в России на фоне ограничений. Предприниматель отметил, что команда продолжает искать решения, чтобы обеспечить доступность сервиса для пользователей по всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией; ее деятельность запрещена на территории страны.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

