В Херсонской области ВСУ атаковали здание администрации и частный дом

Светлана Стофорандова Журналист

Постройки сильно повреждены.

Киевский режим вновь нарушил пасхальное перемирие, атаковав здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 4 часа утра враг вероломно обстрелял здание сельской администрации в Старой Збурьевке и частный дом в Железном Порту Голопристанского округа», — написал он в личном блоге.

Несмотря на то, что здания получили серьезные повреждения, обошлось без жертв среди мирного населения.

До 16:00 11 апреля, когда было объявлено пасхальное перемирие, в результате детонации мин и обстрелов в различных населенных пунктах пострадали шестеро человек. Среди раненых — жители сел Великие Копани, Раденск и Любимовка, а также двое мужчин из Новой Каховки. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на временное прекращение огня, предложенное российским лидером Владимиром Путиным. Он обещал, что ВСУ приостановят боевые действия до конца 12 апреля, однако Киев не придерживается режима тишины.

Несмотря на агрессивное поведение противника, российские военнослужащие продолжают соблюдать пасхальное перемирие.

