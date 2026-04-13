В новогодние праздники россияне будут отдыхать на день меньше

Экономист Балынин: ближайшие новогодние каникулы могут продлится 11 дней

В ближайшие новогодние каникулы россияне, скорее всего, будут отдыхать 11 дней. Об этом Газета.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В начале 2026 года период отдыха был длиннее обычного и составил 12 дней — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Это произошло из-за переноса выходного дня с субботы, 3 января, на пятницу, 9 января, после чего сразу шли обычные выходные.

По словам эксперта, статья 112 российского Трудового кодекса закрепляет 14 нерабочих праздничных дней, из которых восемь приходятся на период с 1 по 8 января. Если выходной совпадает с праздничным днем, его обычно переносят на следующий после праздников рабочий день.

В 2026 году у россиян будет 247 рабочих дней — столько же, сколько и в 2025-м, а выходных и праздничных — 118. При этом отдохнуть в нерабочие праздничные дни удастся 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Балынин уточнил, что выходной с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря. В течение года предусмотрены пять периодов по три выходных дня подряд, из которых впереди еще три: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет одиночным выходным среди недели.

При этом изменение числа рабочих, выходных и праздничных дней в месяце не влияет на оплату труда сотрудника, если он полностью отработал месяц. Зарплата за полный месяц сохранится, поскольку рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в конкретном месяце.

Как ранее писал 5-tv.ru, 13 апреля, понедельник, будет рабочим днем, невзирая на празднование Пасхи накануне.

Исключение составила Республика Крым. Согласно указу главы региона, 13 апреля объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Пасхи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.