Россиян ждет рабочий понедельник после Пасхи

Анастасия Антоненко
Исключение составит один из регионов.

Будет ли понедельник, 13 апреля, после Пасхи рабочим днем

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пасха 2026

В 2026 году православная Пасха выпадает на 12 апреля, однако в России этот день не является государственным праздником. Это значит, что для большинства россиян выходной с воскресенья, 12 апреля, на понедельник, 13 апреля, не переносится. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров.

Исключение составит Республика Крым. Согласно указу главы региона, понедельник, 13 апреля, объявлен нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Пасхи.

«Россия — многонациональная страна, где проживают представители разных конфессий. Поэтому официально выходной на православный праздник Пасхи не устанавливается», — пояснил Машаров.

Он также напомнил, что светский характер государства закреплен в 14-й статье Конституции РФ, а право регионов устанавливать дополнительные праздники определено Трудовым кодексом.

На Пасху в 2026 году температура воздуха будет от +9 до +10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6. В предшествующую Светлому Христову Воскресенью субботу 11 апреля ожидается около +9 градусов, в ночное время суток температура опустится до +5. Днем будет облачно, но без существенных осадков. На Пасху же могут быть кратковременные осадки и также стабильная облачность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

