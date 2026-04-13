Ребенок оказался под лавиной в Дагестане: начата спасательная операция

После схода лавины в Дагестане под снегом оказались женщина и ребенок

Ребенок оказался под снегом после схода лавины в одном из горных сел Дагестана. По информации 5-tv.ru, инцидент произошел в населенном пункте Шайтли Цунтинского района.

По предварительным данным, вместе с ребенком под снегом оказалась женщина. Сообщение о происшествии поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы, после чего к месту незамедлительно направили спасателей.

«Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России», — сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Известно, что район, где произошел сход лавины, находится в труднодоступной местности на границе с Грузией. Дорога от Махачкалы до него занимает около восьми-девяти часов.

Ситуацию осложняют погодные условия — из-за них невозможно задействовать авиацию для проведения спасательной операции. Вся информация о происшествии уточняется, на месте продолжают работать экстренные службы.

