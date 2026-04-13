Шанс для лучших: в Перми проходит отбор школьников в научный проект «Разгон. Максимус»

Будущие пилоты, программисты и инженеры собрались в Перми, где стартовал фестиваль «Научная Вселенная первых». Это не просто выставка технологий, а настоящий полигон для юных талантов: здесь можно собрать робота, написать код для умного дома или запустить дрон-футбол.

Прямо на фестивале начался отбор в новый образовательный проект «Разгон. Максимус», который даст лучшим из них шанс пройти путь создания умных машин под руководством ведущих инженеров страны. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков увидел разработки, которые уже используют в реальной жизни.

Это для тех, кто обычный футбол считает слишком медленным. Пластиковый мяч с дроном внутри словно реактивный снаряд — попробуй попади в ворота.

«Это круто, но с управлением чуть-чуть непонятно», — признается участница.

Пока одни подростки получают навыки пилотирования, школьники рядом собирают «мозги» для умного дома, узнают о пользе изотопов и пишут код для робота-манипулятора.

«Самое простое — это если мы зайдем на кубик сверху, то есть из этого положения уедем в это положение», — объясняет ментор.

Фестиваль «Научная Вселенная первых» собрал в Перми свыше двух тысяч талантливых школьников со всей страны.

Это не просто научный фестиваль, а настоящий испытательный полигон. Искусственный интеллект, робототехника, технологии дополненной реальности, а еще беспилотные системы. И управляют всем этим не опытные конструкторы, а обычные школьники.

И где, как не тут, дать старт новому образовательному суперпроекту — «Разгон. Максимус» от компании «Иннопрактика». Это не просто кружок «юный техник». Лучшие из лучших попадут в Москву, где пройдут весь путь создания умных машин. А наставниками этих счастливчиков станут ведущие инженеры страны — те, кто создает роботов уже сегодня, от промышленных манипуляторов до андроидов.

«Мы задействуем все три направления, чтобы дети попробовали себя и в рамках конструирования, 3D-моделирования, и в рамках электроники, то есть сборки готовых печатных модулей, так и в программировании этих роботов», — рассказал технический специалист и наставник проекта «Разгон. Максимус» Матвей Миронов.

Проекты «Разгон» от компании «Иннопрактика» — это уникальный шанс для подростков попробовать себя в самых разных профессиях. Они уже запускали аэростаты в ближний космос, собирали настоящие спутники и связывали нефтяные вышки в единую сеть. А еще строили цифровые фермы, превращая сельское хозяйство в высокую технологию в шоу «Разгон. Агро», и на себе ощутили всю тяжесть принятия исторических решений в проекте «Разгон. Констелляции».

И все это — школьники. Еще год назад они просто мечтали, а сегодня меняют реальность.

«Они будут видеть, как они, во-первых, формируют команду, они учатся делегировать, работать в команде, доверять друг другу. И, приобретая навыки прямо здесь и сейчас, применять их прямо сегодня для того, чтобы прийти к победе», — пояснила координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

Отбор участников «Разгон. Максимус» начался прямо на фестивале. Претенденты записывают видеовизитки — ровно минута, чтобы рассказать о себе и своей мечте.

«Хочу поучаствовать в „Разгоне. Максимусе“ для развития своих способностей», — поделился претендент Михаил Чечерин.

«Узнать свою будущую профессию, в будущем знать, чем хочу заниматься», — добавил претендент Матвей Чекалин.

«Ну, я собирал обычно с отцом что-то, с дедулей, он мне все время что-то объяснял. У меня большой план — создать какую-нибудь свою ракету, и чтобы в будущем она была самой лучшей во всем мире», — продолжил Михаил Чечерин.

«В будущем это будет крайне востребовано. Ведь роботы сейчас появляются везде, во всех отраслях любой работы. И где-то даже будут заменять человека», — поделился один из претендентов.

«Разгон. Максимус» вновь подарит путевку в профессию тем, кто не боится пробовать и мечтать. Время подать заявку еще есть.

